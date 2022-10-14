Источник: Харрисон Форд сыграет в фильмах Marvel

Различные инсайдеры и СМИ сообщили о том, что к киновселенной Marvel присоединится Харрисон Форд, которого можно знать по «Индиане Джонсу», «Звёздным войнам» и дилогии «Бегущий по лезвию».
Ранее об участии актёра в фильмах Marvel были лишь слухи, которые сейчас подтверждают более авторитетные источники. Форду якобы досталась роль генерала Эверетта Росса. До этого персонажа играл Уильям Хёрт, который умер в марте 2022-го.
Уильям Хёрт в роли генерала Росса
Как Красный Халк выглядел в комиксах
Отмечается, что Форд появится как минимум в двух фильмах: в новой части «Капитана Америка» и «Громовержцах». Кстати, в комиксах генерал Росс был Красным Халком. Собираются ли Marvel оставлять Форда для такой важной роли, неизвестно.
Новая часть «Капитана Америка» выйдет 3 мая 2024 года, а премьера «Громовержцев» состоится 26 июля 2024 года.
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