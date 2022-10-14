По «Бандам Нью-Йорка» снимут сериал — две серии поставит Мартин Скорсезе
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По информации издания Deadline, книгу Герберта Осбери «Банды Нью-Йорка» планируют адаптировать в виде сериала. Притом первые два эпизода шоу снимет Мартин Скорсезе, снявший в 2002 году фильм по книге. Также он выступит исполнительным продюсером.
О чём конкретно будет сериал, неизвестно, однако Deadline отмечает, что в шоу могут показать альтернативный взгляд на книгу. Также ожидается, что в сериале не появятся герои, которых в ленте Скорсезе сыграли Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дэй-Льюис и Кэмерон Диас. Возможно, нас ждут новые герои.
В книге Осбери подробно рассказывается о противостояниях между соперничающими бандами в Нью-Йорке в середине-конце 1800-х годов. Фильм Скорсезе получил десять номинаций на премию «Оскар».
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