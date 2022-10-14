Культовый образ монстра из Silent Hill был вдохновлён палачами из «Храброго сердца»

Арт-директор первых частей Silent Hill Масахиро Ито рассказал об источниках вдохновения Пирамидоголового — одного из самых известных монстров в истории видеоигр. По словам художника, это причудливое создание пришло ему в голову после просмотра исторического эпоса «Храброе сердце» с Мэлом Гибсоном. В одном из эпизодов главного героя ведут два палача с мешками на голове — тут-то ему и пришла первая идея о страшном создании с пирамидой на голове.

«Храброе сердце»

Примерный образ персонажа был готов, однако над деталями художнику пришлось потрудиться. На помощь ему пришли его же студенческие работы, которые он назвал «Причудливые головы».

«Причудливые головы»

Впервые Пирамидоголовый появился в Silent Hill 2 и моментально стал одним из символов игровой хоррор-индустрии.