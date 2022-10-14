Критики прохладно приняли скандальный хоррор Scorn

Сегодня состоялся релиз хоррора Scorn на ПК и Xbox Series. Игра уже доступна для покупки, а вместе с этим появились и обзоры новинки. Игру приняли смешанно, отмечая как преимущества, так и недостатки.

На сайте Metacritic ПК-версию Scorn оценили в 72 балла из 100 на основе 35 рецензий. На сайте OpenCritic у проекта 70 баллов из 100.

Некоторые оценки Scorn

Gaming Nexus — 9/10

Twinfinite — 9/10

PC Gamer — 8/10

IGN — 7/10

VGC — 3/10

Eurogamer — «Не рекомеднуем»

Почти все журналисты отметили проработку игрового мира. Его назвали красивым и впечатляющим, однако сами локации получились пустыми и скучными. Также под критику попала боевая система.

Скриншот Scorn

Журналист IGN отметил, что рад короткой продолжительности Scorn. На прохождение нужно примерно шесть-восемь часов. По словам автора обзора, получилась такая короткая пробежка по жуткому и сюрреалистичному миру.

Если бы Scorn была намного длиннее, чем она есть, я думаю, было бы слишком. Но тот факт, что это небольшая пробежка по жуткому и сюрреалистичному миру, сделал игру запоминающейся. Впечатления испортила только боевая система. Впечатления в целом хорошие.

А вот по мнению журналиста издания Gaming Nexus, аналогов Scorn на рынке сейчас просто нет. Игра понравится многим геймерам, уверен автор.

Игроки будут по-разному реагировать на Scorn, но им вряд ли будет скучно. Построение мира и дизайн головоломок в игре на высшем уровне, боевая система и не очень частые контрольные точки могут оттолкнуть. Однако на рынке нет других игр, похожих на Scorn.

При разработке Scorn авторы вдохновлялись работами известного художника Ганса Гигера, создавшего дизайн Чужих. На PlayStation хоррор в ближайшее время не стоит ждать точно.