Elden Ring запустили с трассировкой лучей, но сейчас она сломана

13 октября для Elden Ring вышел большой патч 1.07, который внёс кучу изменений в баланс, навыки, заклинания, оружие и PvP. Однако наибольшее внимание пользователей привлёк датамайнер Лэнс Макдональд, который обнаружил файлы, намекающие на появление в экшене трассировки лучей.

Сегодня ему удалось запустить игру с рейтрейсингом, однако прямо сейчас технология выглядит крайне недоработанной. Некоторые текстуры полностью исчезли, а реалистичное освещение далеко не всегда работает так, как задумано. Судя по всему, From Software ещё предстоит много работы над поддержкой трассировки лучей, однако даже первые скриншоты демонстрируют симпатичную картинку.

Скриншоты

Макдональд отмечает, что даже в режиме с рейтрейсингом в игре используются «запечённые» отражения, которых при трассировке лучей быть не должно. Так или иначе, стоит дождаться официального анонса графического режима от разработчиков.