Крупнейшие киносети России выступили против «официального пиратства»

По информации газеты «Ведомости», крупнейшие киносети России и ассоциация продюсеров кино попросили главу правительства страны Михаила Мишустина не вводить принудительную лицензию на контент.

С таким обращением выступили «Синема парк», «Формула кино», «МТС медиа», Start и «Каро». Они попросили не применять принудительное лицензирование, поскольку это может навредить отношениям с партнёрами и привести к расцвету пиратства.

Очевидно, что, поскольку правообладатели исходные материалы предоставлять не будут, потенциальному пользователю ничего не останется, как получать доступ к контенту нелегальным способом. Другими словами, такой пользователь, несмотря на полученную лицензию, с точки зрения российского законодательства всё равно становится нарушителем исключительных прав.

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Также в обращении отметили, что на получение лицензии через суд уйдёт много времени. Пока этот процесс будет происходить, внушительная часть зрителей уже посмотрит контент либо на легальных зарубежных площадках, либо у пиратов.