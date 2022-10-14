Крупнейшие киносети России выступили против «официального пиратства»
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По информации газеты «Ведомости», крупнейшие киносети России и ассоциация продюсеров кино попросили главу правительства страны Михаила Мишустина не вводить принудительную лицензию на контент.
С таким обращением выступили «Синема парк», «Формула кино», «МТС медиа», Start и «Каро». Они попросили не применять принудительное лицензирование, поскольку это может навредить отношениям с партнёрами и привести к расцвету пиратства.
Очевидно, что, поскольку правообладатели исходные материалы предоставлять не будут, потенциальному пользователю ничего не останется, как получать доступ к контенту нелегальным способом. Другими словами, такой пользователь, несмотря на полученную лицензию, с точки зрения российского законодательства всё равно становится нарушителем исключительных прав.
Также в обращении отметили, что на получение лицензии через суд уйдёт много времени. Пока этот процесс будет происходить, внушительная часть зрителей уже посмотрит контент либо на легальных зарубежных площадках, либо у пиратов.
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