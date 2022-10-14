Анонсирована эротическая фигурка Люси из аниме Cyberpunk: Edgerunners

Малайзийская компания Anonymous Studio представила эротическую фигурку нетраннерши Люси из аниме Cyberpunk: Edgerunners. Девушка запомнилась как одна из главных героинь аниме и очень понравилась зрителям.

Модель выполнена в масштабе 1:6 из приятного на ощупь силикона. В продажу поступят две версии фигурки: обычная за 830 ринггитов (около 11 тыс. рублей) и раздеваемая за 1250 ринггитов (около 17 тыс. рублей). Их уже можно предзаказать, в том числе и с доставкой в Россию, с предоплатой в 45%. Рассылать фигурки покупателям начнут ближе к середине 2023 года.

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Ранее эротическую фигурку показали и по Аде Вонг из Resident Evil. Моделька выполнена аж в трёх версиях: обычная, с возможностью замены одежды и обнажённая.