Прохождение и спойлеры A Plague Tale: Requiem уже слили

До релиза A Plague Tale: Requiem осталось несколько дней, однако в Сети уже появились видео с прохождением игры и различные спойлеры. По информации издания VGC, это случилось, поскольку ритейлеры некоторых стран раньше времени стали продавать игру.

На YouTube уже можно найти ролики с прохождением игры. Их оперативно блокируют, однако пару видео всё равно найти можно. Примечательно, что за пару дней до этого авторы игры призвали не спойлерить игру и в связи с последними новостями сделали это снова в забавной форме.

Asobo Studio опубликовала в социальных сетях четверостишие, посвящённое тем, кто будет спойлерить игру, — их съедят крысы. Оно, конечно, шуточное.

Релиз A Plague Tale: Requiem состоится 18 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. До консолей игра доберётся в 00:00 мск, а ПК-версия выйдет в 1:00 мск.