DTF покинул главный редактор Вадим Елистратов

Главный редактор популярного русскоязычного портала об играх и кино DTF Вадим Елистратов объявил об уходе со своего поста. По его словам, дело здесь не в сокращении — решение назревало последние полтора года. Уже 1 ноября Вадим выходит на новую работу.

Я покидаю DTF, потому что выхожу на новую работу 1 ноября. Не считайте, что мой уход каким-то образом сигнализирует о проблемах сайта. Это личное решение, которое созревало во мне около полутора лет. 24 февраля и последовавшие за ним сокращения в редакции просто ускорили неизбежное. Планы по развитию DTF никак не меняются.

В издании «Комитет» Вадим Елистратов проработал более девяти лет — с 30 сентября 2013 года, а DTF он возглавлял с ребрендинга сайта — с 9 января 2017 года.

Как отметил уже бывший главный редактор, он больше не будет писать про игры на работе — «только если по любви». Теперь журналист «попробует что-то новое для себя». О своих дальнейших планах Вадим сообщит чуть позже.