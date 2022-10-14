У известной стримерши Amouranth попытались украсть 56 млн рублей

Известная стримерша Кейтлин Amouranth Сирагуса рассказала о том, что её аккаунт на OnlyFans взломал неизвестный хакер. На сайте у девушки хранилось около $ 900 тыс. (около 56 млн рублей), и злоумышленник попытался вывести их себе на карту.

Мою основную учетную запись на OnlyFans с балансом $ 900 тыс. взломали прошлой ночью.



Вот такое уведомление пришло мне на телефон после того, как кто-то попытался добавить свою банковскую карту для вывода средств.

Хакеру не удалось привязать собственную карту для вывода средств — для этого требуется верифицировать всю информацию с помощью SMS. Сама девушка до сих пор не понимает, как именно злоумышленник умудрился взломать аккаунт, ведь на нём стояла двухфакторная защита.

Прямо сейчас учётная запись Сирагусы в безопасности — администрация сервиса проводит проверку и, вероятно, примет меры по противодействию подобным хакерам в будущем.