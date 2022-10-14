На Илона Маска подали в суд из-за покупки «Твиттера»

Журналисты Reuters утверждают, что федеральные власти США взяли Илона Маска под следствие из-за его поведения, связанного с покупкой «Твиттера» за $ 44 млрд.

На Маска подали в суд сами представители «Твиттера». До этого они несколько месяцев пытались «выбить» у адвокатов Илона переписку с властями, которая связана с расследованием в отношении соцсети. Юристы бизнесмена отказались предоставлять «Твиттеру» эту информацию.

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Представители «Твиттера» надеются через суд получить от Маска все документы, которые предприниматель отказывается предоставлять добровольно. Судебное заседание назначено на 17 октября.

О том, что Илон Маск хочет купить «Твиттер», стало известно ещё весной. Тогда предприниматель заявлял, что эту соцсеть нужно превратить в полноценную частную компанию. Но потом он объявил, что отказывается от покупки платформы, потому что в ней слишком много ботов. А в начале этого месяца журналисты заявили, что Илон отправил руководству соцсети повторное предложение о покупке за те же $ 44 млрд.