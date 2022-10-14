Мозг из пробирки научился играть в видеоигру

Группа австралийских учёных создала искусственный мозг из сотен тысяч стволовых клеток и эмбрионов мышей, который в результате исследования продемонстрировал явные признаки интеллекта. Учёные назвали своё творение DishBrain.

«Мозг» научился играть в классическую аркаду Pong, которая вдохновлена пинг-понгом. Искусственные нейроны воспринимали сигналы, которые имитировали игру, при этом они реагировали на успешные или неудачные отбивания виртуального мячика ракеткой.

DishBrain очень быстро обучается. Учёные отметили, что нейроны их творения способны взаимодействовать и кооперироваться для обучения и выполнения той или иной общей задачи.

Учёные с помощью этого исследования и других подобных экспериментов хотят научиться эффективно лечить нейродегенеративные заболевания. Например, деменцию и болезнь Альцгеймера. Исследователи планируют и дальше работать в заданном направлении.