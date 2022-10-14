CD Projekt RED ищет музыкантов для нового радио в Cyberpunk 2077

В дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 появится новая радиостанция под названием Growl FM. Кроме того, на эту радиостанцию сможет попасть трек любого, кто выиграет в конкурсе, который запустила CD Projekt RED.

Чтобы творчество музыканта и любителя Cyberpunk 2077 попало на волны Growl FM, ему нужно написать трек, вдохновлённый видео, которое разработчики прикрепили к посту с объявлением о конкурсе и анонсом радиостанции. Работы конкурсантов принимаются до 30 ноября.

Создайте музыкальный трек, достойный хедлайнера Найт-Сити, и выиграйте потрясающие призы! Какие, например? Ну, как насчёт того, чтобы услышать свою композицию в игре? Мы ищем свежую музыку для новой радиостанции Growl FM, которая появится в дополнении «Призрачная свобода» для Cyberpunk 2077!

Помимо добавления трека в плейлист новой радиостанции, победители также получат приз в размере $ 3 тыс. и разный мерч. Продолжительность трека не должна превышать трёх минут, он может быть инструментальным или с вокалом. Если это будет песня, то она должна быть на английском, испанском, японском или китайском языке. Остальные подробности можно узнать в этой ссылке. Судя по всему, российские музыканты тоже могут принять участие в конкурсе.