Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Официальные кресла The International 2022 теперь может купить любой желающий

Официальные кресла The International 2022 теперь может купить любой желающий
Комментарии

Известный производитель игровых кресел Secretlab сообщил, что в продажу поступила ограниченная версия модели, посвящённой чемпионату мира The International 2022 по Dota 2 — такие же будут использоваться в финальных матчах турнира.

За основу компания взяла кресло TITAN Evo 2022 Series. При заказе можно выбрать расцветку с красными вставками и логотипом турнира. Ранее для покупки уже были доступны версии от клубов Team Secret, Evil Geniuses и OG, а также модели к The International 2019 и 2021.

Стоимость стандартной версии кресла Secretlab NEO Hybrid Leatherette The International 11 Edition составляет 674 евро. Доставка в Россию не предусмотрена.

The International 2022 по Dota 2 — в Okko! Смотрите матчи Group Stage Qualifier (15-18 октября) бесплатно по ссылке.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022