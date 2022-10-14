Официальные кресла The International 2022 теперь может купить любой желающий

Известный производитель игровых кресел Secretlab сообщил, что в продажу поступила ограниченная версия модели, посвящённой чемпионату мира The International 2022 по Dota 2 — такие же будут использоваться в финальных матчах турнира.
За основу компания взяла кресло TITAN Evo 2022 Series. При заказе можно выбрать расцветку с красными вставками и логотипом турнира. Ранее для покупки уже были доступны версии от клубов Team Secret, Evil Geniuses и OG, а также модели к The International 2019 и 2021.
Стоимость стандартной версии кресла Secretlab NEO Hybrid Leatherette The International 11 Edition составляет 674 евро. Доставка в Россию не предусмотрена.
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- 14 октября 2022
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