Авторы ремейка Dead Space — о ремейке Dead Space 2

В EA Motive пока не знают, возьмутся ли за ремейк Dead Space 2. Об этом в интервью VGC рассказал творческий руководитель Роман Кампос-Ориола.
Команда понятия не знает, как скажется работа над сюжетной игрой про Железного человека на будущем Dead Space.
Лично я большой поклонник Dead Space, но про будущее серии ничего конкретного сказать не могу.
По словам Романа, сейчас жанр хорроров переживает второе рождение — игр масса, и люди горячо ждут их. В декабре выходит The Callisto Protocol, в январе — ремейк Dead Space, а уже в марте — ремейк Resident Evil 4. Так что для поклонников жанра сейчас настоящий праздник.
Но EA Motive никак не может сказать, чего ожидать в будущем. На вопрос о ремейке Dead Space разработчик отшутился, что пиарщик EA может убить его за ответ на этот вопрос.
Намёк Роман всё же оставил: команда Dead Space полностью автономна от создателей «Железного человека», а параллельная разработка сразу нескольких игр — норма.
Ремейк Dead Space выходит 27 января.
- 14 октября 2022
-
19:47
-
19:26
-
19:09
-
19:03
-
18:42
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
17:44
-
17:09
-
16:37
-
16:32
-
15:55
-
15:54
-
15:41
-
15:35
-
15:10
-
14:53
-
14:51
-
14:28
-
14:21
-
13:55
-
13:51
-
13:49
-
13:24
-
13:23
-
13:02
-
12:55
-
12:46
-
12:41
-
12:27
-
11:53
-
11:25
-
11:07
-
10:47