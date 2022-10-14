Авторы ремейка Dead Space — о ремейке Dead Space 2

В EA Motive пока не знают, возьмутся ли за ремейк Dead Space 2. Об этом в интервью VGC рассказал творческий руководитель Роман Кампос-Ориола.

Команда понятия не знает, как скажется работа над сюжетной игрой про Железного человека на будущем Dead Space.

Лично я большой поклонник Dead Space, но про будущее серии ничего конкретного сказать не могу.

По словам Романа, сейчас жанр хорроров переживает второе рождение — игр масса, и люди горячо ждут их. В декабре выходит The Callisto Protocol, в январе — ремейк Dead Space, а уже в марте — ремейк Resident Evil 4. Так что для поклонников жанра сейчас настоящий праздник.

Но EA Motive никак не может сказать, чего ожидать в будущем. На вопрос о ремейке Dead Space разработчик отшутился, что пиарщик EA может убить его за ответ на этот вопрос.

Намёк Роман всё же оставил: команда Dead Space полностью автономна от создателей «Железного человека», а параллельная разработка сразу нескольких игр — норма.

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Ремейк Dead Space выходит 27 января.