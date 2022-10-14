Красивее, страшнее и атмосфернее: сравнение ремейка Dead Space с оригиналом

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14 октября Electronic Arts показала первый полноценный геймплей ремейка Dead Space. Геймеры впервые смогли увидеть хоррор во всей его красе и тут же принялись сравнивать его с оригинальным проектом 2008 года. Конечно, за 14 лет графика в играх шагнула далеко вперёд — и сравнительные скриншоты это демонстрируют как никто другой.

Помимо более высокой детализации текстур похорошело и освещение. Теперь особо тёмные места стали по-настоящему тёмными и невероятно жуткими. А особенно страшные моменты стали ещё страшнее — геймерам не позавидуешь.

Ремейк Dead Space выходит 27 января на PS5, Xbox Series и ПК. Ранее мы собрали все подробности в одном материале — изменений в переиздании действительно много.