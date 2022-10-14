Valve зарегистрировала таинственную Neon White. Это Half-Life 3?

Valve зарегистрировала в США торговую марку Neon Prime. Судя по описанию, компания подала заявление на регистрацию 10 октября. В описании сообщается, что марка будет охватывать категории компьютерного игрового софта, электронного игрового софта, видеоигрового софта и компьютерных игровых программ, загружаемых через интернет. Упоминание Steam Deck и VR отсутствует.
Фото: Valve
Некоторые пользователи Reddit считают, что Neon Prime — это новая операция CS: GO. Отдельные комментаторы спекулируют на Half-Life 3, хотя никаких подтверждений этим догадкам нет. Valve пока не дала никаких комментариев.
В сентябре геймдизайнер и продюсер Valve Грег Кумер в интервью изданию Famitsu рассказал, что компания не забросила игры. По его словам, компания сейчас разрабатывает несколько новых тайтлов.
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