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Жена принца Гарри раскритиковала сериал «Как я встретил вашу маму»

Жена принца Гарри раскритиковала сериал «Как я встретил вашу маму»
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Супруга принца Гарри опубликовала новый выпуск своего подкаста. В этот раз Меган Маркл обсудила с актрисами Констансей Ву, Дипикой Падуконе и Дженни Слейт стереотипы об азиатских женщинах, раскритиковав фильмы «Убить Билла» и «Остин Пауэрс». Меган также прошлась по популярному сериалу «Как я встретил вашу маму» — она осудила демонстрацию излишне сексуальных и при этом истеричных женщин.

Герцогиню особенно сильно взбесила цитата одного из героев шоу, который охарактеризовал свою новую девушку истеричной, отметив, что это делает ее горячей. Маркл отметила, что эмоциональность часто называют одной из форм безумия, но, по её словам, это стереотип.

Пусть поднимут руки те женщины, которых не называли сумасшедшими. Таких нет, нас всех когда-то называли безумными или истеричными. Спасибо моему мужу, который в мой непростой эмоциональный период направил меня к психотерапевту.
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