«Перекупы» продают RTX 4090 с минимальной наценкой

Перекупщики начали продавать на «Авито» видеокарты RTX 4090, которые были куплены в DNS за 140 тыс. рублей. Продавцы предлагают карты не намного дороже, чем они стоили в магазине, делая наценку в среднем на 5-10 тыс. рублей.

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Видимо, спекулянты не делают больших наценок потому, что они не могут конкурировать со многими частными предпринимателями, у которых стоимость новых карт начинается от 120 тыс. рублей. Кроме того, видеокарты стали бесполезными в сфере майнинга, поэтому спрос на них заметно упал.

Фото: Avito

На этой неделе Инсайдер под ником Moore’s Law Is Dead заявил, что NVIDIA не будет выпускать видеокарту RTX 4090 Ti. Он отметил, что компания тестировала прототип карты — она плавила блоки питания и плавилась сама, а также выбивала пробки. Испытуемая карта была неприлично габаритной, поэтому не её присоединяли к материнской плате, а «материнку» интегрировали в неё.