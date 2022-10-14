Звёзды «Гарри Поттера» почтили память Робби Колтрейна, Хагрида из фильмов

Автор вселенной о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг выразила свои соболезнования в связи с кончиной Робби Колтрейна — исполнителя роли лесничего Хагрида в киносаге о Мальчике, который выжил. Она прикрепила совместную фотографию и рассказала, сколько для неё значил актёр.

Я больше никогда не узнаю никого, даже отдалённо похожего на Робби. Он был невероятно талантливым, совершенно уникальным, и мне невероятно повезло, что я знала его, работала с ним и смеялась вместе с ним до упаду. Я выражаю свою любовь и глубочайшие соболезнования его семье.

Исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф также не остался в стороне и выразил свои соболезнования, назвав Робби самым смешным человеком, которого он когда-либо встречал.

Робби был одним из самых смешных людей, которых я встречал, он постоянно заставлял нас смеяться, когда мы были детьми на съёмочной площадке. Я вспоминаю, как он поднимал нам настроение в «Узнике Азкабана», когда мы часами прятались от проливного дождя в хижине Хагрида, а он рассказывал истории и шутил, чтобы поддерживать боевой дух.



Мне невероятно повезло, что я встретился и работал с ним, и мне очень грустно, что его больше нет. Он был невероятным актёром и прекрасным человеком.

Джеймс Фэлпс, игравший Фреда Уизли, рассказал очень милую историю с первого съёмочного дня. Оказывается, именно Колтрейн помог ему взять волю в кулак и проявить себя в актёрском амплуа на полную.

Я буду скучать по случайным разговорам на любые темы под солнцем. И я никогда не забуду, как в сентябре 2000 года Робби Колтрейн подошел ко мне, очень нервному 14-летнему подростку, в первый день на съёмочной площадке и сказал: «Наслаждайся процессом, ты будешь великолепен». Спасибо тебе за это.

В официальном аккаунте «Гарри Поттера» в Twitter также выразили свои глубочайшие соболезнования.

Мы очень опечалены известием о кончине великолепного Робби Колтрейна, который играл Хагрида с такой добротой, сердцем и юмором в фильмах о Гарри Поттере. Он был замечательным актёром, другом для всех, и его будет очень не хватать.

Робби Колтрейну было 72 года.