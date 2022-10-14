В Твери запустили производство российских ноутбуков-трансформеров

Новый завод компании «Аквариус» в Твери выпустил свой первый ноутбук-трансформер. Девайс умеет превращаться в планшет с сенсорным экраном. Серийное производство устройства уже запущено — до конца года корпорация планирует выпустить 20 тыс. экземпляров.

Ноутбук-трансформер Aquarius Cmp NS483 Фото: Cnews

Руководство «Аквариуса» планирует до конца октября этого года наладить на новом тверском заводе выпуск всей линейки своей вычислительной техники: серверы, ПК, планшеты, моноблоки, принтеры, КПК и другую электронику. К 2025 году предприятие хочет выйти на уровень выпуска 1,5 млн устройств в год. Компания также намерена в ближайшее время заняться разработкой процессоров на базе открытой архитектуры RISC-V.

У «Аквариуса» также есть завод в Шуе. На его развитие компания хочет потратить 1,5 млрд рублей. Сколько она хочет вложить в производство в Твери, пока неизвестно.