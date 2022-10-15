Фанаты Dota 2 выбрали фаворитов The International 11 — PSG.LGD лидирует с огромным отрывом
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Известный инсайдер Dota 2 Викрим Редди провёл голосование в Твиттере, предложив киберспортивным болельщикам выбрать главного претендента на звание чемпиона The International 2022.
В результате главным фаворитом турнира, по мнению сообщества, стала PSG.LGD из Китая — за неё проголосовали 45,9%, что в четыре раза больше результата любой другой команды. Второе место заняла европейская OG (11,2%), а действующие чемпионы Team Spirit остались третьими (10,6%).
Фото: Wykrhm Reddy
Ещё одна российская команда BetBoom Team не смогла набрать даже 1% — её главным претендентом на титул посчитали менее сотни проголосовавших.
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