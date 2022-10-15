Valve опровергла слухи о продаже или закрытии Dota 2 — компания продолжит развивать игру

Разработчики Dota 2 из Valve провели встречу с командами-участницами чемпионата мира The International 2022 в Сингапуре.

По данным инсайдеров, работники Valve успокоили профессиональных игроков — компания планирует работать над игрой в дальнейшем. Кроме того, вопреки слухам, документальный фильм True Sight о финале TI11 всё же планируется выпустить, хотя в этот раз он выйдет ближе к финалу следующего The International.

Ранее комментатор Шеннон SUNSfan Скоттэн рассказал, что после глобального турнира состоится неприятный для игроков анонс по Dota 2 от компании, не связанной с Valve. В соцсетях предположили, что Valve намерена отдать Dota 2 на аутсорс сторонней компании или вовсе продать игру.

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