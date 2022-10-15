Gotham Knights на PS5 и Xbox Series будет работать исключительно в 30 FPS

Продюсер Gotham Knights Флёр Марти подтвердила, что супергеройский экшен на PS5 и Xbox Series будет работать только в 30 FPS. При этом игра будет идти со всеми современными визуальными улучшениями.

Фото: Reddit

На ПК количество кадров в секунду будет разблокировано. Warner Bros. ранее опубликовала минимальные системные требования боевика, где отмечалось, что при низких настройках графики игра будет идти в разрешении 1080p при 60 FPS. Чтобы запустить тайтл, потребуется 8 ГБ оперативной памяти и процессор Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 5 3600.

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Gotham Knights — экшен в открытом мире с упором в кооператив. По сюжету после смерти Бэтмена защиту Готэма на себя возьмут его преемники: Бэтгёрл, Красный колпак, Найтвинг и Робин. А дворецкий Альфред выступит в роли старшего наставника команды. Игра выйдет 21 октября на ПК, PS5 и Xbox Series.