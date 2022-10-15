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Российская Team Spirit выиграла первую карту матча с Entity Gaming на TI11 по Dota 2

Российская Team Spirit выиграла первую карту матча с Entity Gaming на TI11 по Dota 2
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Состав Team Spirit по Dota 2 победил в первой игре противостояния с европейской Entity Gaming на чемпионате мира The International 2022.

Entity взяла агрессивный драфт с Pudge в роли керри, в то время как «драконы» сделали ставку на более стандартный пик с Lifestealer и Beastmaster. Российской команде удалось захватить преимущество с первых минут, что поставило крест на планах соперника — несмотря на серьёзное сопротивление, Team Spirit уверенно довела дело до победы.

Dota 2. The International 11. Группа B
15 октября 2022, суббота. 11:55 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
Entity

После небольшой паузы Team Spirit и Entity сыграют последнюю карту первого игрового дня The International — следующие матчи коллективы проведут уже завтра.

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