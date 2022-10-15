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В России iPhone 14 продаётся в четыре раза хуже iPhone 13

В России iPhone 14 продаётся в четыре раза хуже iPhone 13
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Новенькие iPhone 14 в России продаются в четыре раза хуже, чем iPhone 13 в аналогичный период в 2021-м. Об этом рассказали «Ведомости» со ссылкой на разработчика платформы безопасной монетизации данных OneFactor.

Специалисты OneFactor отметили, что в 2021 году за первый месяц после старта продаж количество моделей iPhone 13 в российских сетях составило более 220 тыс. В этом году iPhone 14 решили купить 53 тыс. россиян.

Самые популярные модели новой линейки iPhone в России:

  1. Phone 14 Pro — 27 тыс. проданных экземпляров;
  2. iPhone 14 Pro Max — 25 тыс. проданных экземпляров;
  3. Базовый iPhone 14 — 1,5 тыс. проданных экземпляров.

Новые смартфоны от Apple сейчас продаются в России по параллельному импорту. Эксперты считают, что iPhone 14 покупают меньше из-за отсутствия гарантии от производителя и высоких цен.

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