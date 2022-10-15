В Gotham Knights будет режим на четверых, но не на старте

Супергеройский экшен Gotham Knights получит кооперативный режим на четверых «Нападение героев» (Heroic Assault). Доступ откроется спустя полтора месяца, 29 ноября. В нём игроки не смогут всей компанией пройти сюжет — режим предложит лишь 30 арен, где нужно будет выполнять задания и сражаться с противниками.

Экшен выйдет 21 октября на консолях и ПК, на старте в нём будет кооператив, но только на двоих. Зато вдвоём можно будет пройти весь сюжет и выполнять задания в открытом мире.

В центре истории Gotham Knights окажутся четверо героев: Бэтгёрл, Красный колпак, Найтвинг и Робин, дворецкий с шпионским прошлым Альфред выступит в роли старшего наставника команды. А легендарный Бэтмен будет считаться погибшим, поэтому в Готэме начнут орудовать различные преступные группировки под предводительством Суда Сов, Мистера Фриза, Двуликого и Пингвина.