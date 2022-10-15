Брюс Уиллис против Джона Траволты — вышел трейлер боевика «Парадайз-Сити»

Вышел первый трейлер боевика «Парадайз-Сити». В этой картине вновь вместе снялись знаменитые актёры Джон Траволта и Брюс Уиллис, 28 лет назад они играли в «Криминальном чтиве». Примечательно, что в культовом фильме Квентина Тарантино герои Уиллиса и Траволты были по разные стороны баррикад, в новом боевике Джон вновь играет преступника, а Брюс — «хорошего парня».
В «Парадайз-Сити» Уиллис играет охотника за головами, который считается убитым. Его сын — наёмный убийца Райан Свон, хочет проникнуть в криминальный мир Гавайских островов, чтобы отомстить главарю банды, который причастен к убийству отца. Но выясняется, что родитель жив.
Поставил боевик Чак Рассел — режиссёр нашумевшей «Маски» с Джимом Керри, а также «Стирателя» с Арнольдом Шварценеггером.
«Парадайз-Сити» выходит в прокат 11 ноября, в этот же день экшен станет доступен и в онлайн-кинотеатрах.
- 15 октября 2022
-
15:52
-
15:02
-
14:15
-
14:08
-
13:49
-
13:42
-
13:06
-
13:05
-
12:37
-
12:13
-
12:01
-
10:37
-
09:13
-
09:04
-
08:12
-
08:05
-
07:20
- 14 октября 2022
-
23:29
-
23:00
-
22:39
-
22:00
-
21:27
-
21:21
-
20:45
-
20:18
-
20:14
-
19:47
-
19:26
-
19:09
-
19:03
-
18:42
-
18:40
-
18:30
-
18:20
-
17:44