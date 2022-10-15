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Источник: Саша Барон Коэн сыграет злодея Мефисто в фильмах Marvel

Источник: Саша Барон Коэн сыграет злодея Мефисто в фильмах Marvel
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Портал Geek Vibes Nation сообщил, что известный английский комик и актёр Саша Барон Коэн сыграет злодея Мефисто в сериале Marvel «Железное сердце». Вероятно, антагонист также появится в ряде новых фильмов знаменитой супергеройской киновселенной. Эту информацию также подтвердил известный инсайдер под ником MyTimeToShineHello.

Мефисто

Мефисто

Фото: Marvel Entertainment

Изначально руководство Marvel видело в роли Мефисто Джанкарло Эспозито, который запомнился зрителю по культовому сериалу «Во все тяжкие», а игроки помнят его по роли антагониста в Far Cry 6. Видимо, актёр отказался играть опасного демона.

Это правда, и мне это нравится. Идеальный кастинг.

Мефисто дебютировал в комиксах Marvel в 1968 году. Персонаж основан на Мефистофеле — его создал легендарный Стэн Ли вместе с Джоном Бьюсема. Мефисто — заклятый враг Призрачного гонщика. Фанаты ждали экранный дебют суперзлодея в сериале «Ванда/Вижн», но этого не произошло.

Саша Барон Коэн стал популярным благодаря своему альтер-эго — рэперу Али Джи, который, помимо собственного шоу, засветился в ряде музыкальных клипов, в том числе у Мадонны. Массовый зритель знает Сашу по роли Бората в одноимённой ироничной комедии 2006 года. Актёр пока не подтвердил информацию инсайдеров.

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