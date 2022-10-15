Опубликованы почти 70 минут игрового процесса ремейка Dead Space

Польский портал PPE PL на своём YouTube-канале обнародовал почти 70 минут прохождения ремейка Dead Space. Оно разбито по нескольким роликам, в них журналисты демонстрируют полное прохождение второй и третьей главы хоррора. Видео записаны в разрешении 4K при 60 FPS.

Поляки поделились роликами вскоре после официальной презентации игры, на которой разработчики из EA Motive показали более восьми минут игрового процесса, а также раскрыли некоторые подробности. Например, они сообщили, что теперь корабль «Ишимура» — полностью открытая локация, по которой можно будет перемещаться как хочется, а не только в вагонетке.

Вскоре после презентации журналисты начали публиковать видеосравнения ремейка с культовым оригиналом. Все эксперты отмечают, что переосмысление выглядит более чем великолепно. А как оно будет играться — узнаем 27 января. В этот день игра выйдет на PS5, Xbox Series и ПК.