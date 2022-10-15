Играем в Ghostbusters: Spirits Unleashed и говорим о фильмах Marvel | Стрим «Чемп.Play»

«Чемпионат» на связи! И мы снова продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в пятый раз проводим большой вечерний стрим, на котором будем обсуждать самые громкие и интересные новости прошедших семи дней. Среди них:

Мефисто в фильмах Marvel;

30 FPS в игре Gotham Knights;

проблемы ремейка Splinter Cell;

секрет образа Пирамидоголового из Silent Hill;

ранний показ игры Ghostbusters: Spirits Unleashed.

Смотрите прямую трансляцию здесь в 19:00 мск

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