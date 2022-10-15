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Прямая трансляция с новой игрой про охотников за привидениями, фильмы Marvel, появление Мефисто и ремейк Splinter Cell

Играем в Ghostbusters: Spirits Unleashed и говорим о фильмах Marvel | Стрим «Чемп.Play»
Большой вечерний стрим
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«Чемпионат» на связи! И мы снова продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в пятый раз проводим большой вечерний стрим, на котором будем обсуждать самые громкие и интересные новости прошедших семи дней. Среди них:

  • Мефисто в фильмах Marvel;
  • 30 FPS в игре Gotham Knights;
  • проблемы ремейка Splinter Cell;
  • секрет образа Пирамидоголового из Silent Hill;
  • ранний показ игры Ghostbusters: Spirits Unleashed.

Смотрите прямую трансляцию здесь в 19:00 мск

Подписывайтесь на наш «Телеграм», Twitch или YouTube, чтобы получить уведомление о начале эфира. Будет интересно, много, долго — и с интерактивом! Мы ответим на ваши вопросы и совместно обсудим самые яркие события недели.

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