Играем в Ghostbusters: Spirits Unleashed и говорим о фильмах Marvel | Стрим «Чемп.Play»
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«Чемпионат» на связи! И мы снова продолжаем экспериментировать с прямыми эфирами и потихоньку ищем свои форматы — сегодня уже в пятый раз проводим большой вечерний стрим, на котором будем обсуждать самые громкие и интересные новости прошедших семи дней. Среди них:
- Мефисто в фильмах Marvel;
- 30 FPS в игре Gotham Knights;
- проблемы ремейка Splinter Cell;
- секрет образа Пирамидоголового из Silent Hill;
- ранний показ игры Ghostbusters: Spirits Unleashed.
Смотрите прямую трансляцию здесь в 19:00 мск
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Новость по темеРемейк Splinter Cell лишился главы разработки
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