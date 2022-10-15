Для God of War Ragnarok выйдет огромный патч первого дня

«Твиттер» PlayStation Game Size, который освещает игровую индустрию, сообщил, что патч первого дня для God of War Ragnarok будет весить целых 18 ГБ. Это касается версии игры для PS4. Сколько будет весить первый апдейт для PS5, пока неизвестно.

Фото: Twitter

На этой неделе студия Santa Monica сообщила, что разработка приключения полностью завершена. Это значит, что тайтл отправился в печать на физические носители, а переносов его премьеры на более поздние даты точно не будет.

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Sony также презентовала новый трейлер экшена, в котором авторы акцентируют внимание на плюсы версии игры для PS5. На консоли нового поколения проект получит 4К-разрешение, 3D-звук и тактильную отдачу в геймпаде DualSense. Ещё издатель представил бандл, в котором игра будет продаваться в комплекте с PlayStation 5.

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God of War Ragnarok выходит 9 ноября на PS5 и PS4.