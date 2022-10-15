Бывшая порноактриса Саша Грей появится в Cyberpunk 2077

Бывшая порноактриса, а сейчас популярная стримерша Саша Грей озвучит радиоведущую Эш в дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Об этом Саша рассказала в своём «Твиттере». Само DLC разработчики обещают выпустить а 2023 году.

Фото: Twitter

CD Projekt RED анонсировала новое радио для игры 14 октября. Тогда же разработчики объявили конкурс для музыкантов — трек или песня победителей попадёт на волны Growl FM. Победителей будет несколько, а среди призов также значатся $ 3 тыс. и различный мерч по игре. Заявки на участие принимаются до 30 ноября.

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Кроме того, недавно польские разработчики объявили, что по Cyberpunk 2077 выйдет полноценный книжный роман. Компания отметила, что это будет именно роман, а не комикс. Над книгой под названием Cyberpunk 2077: No Coincidence («Киберпанк 2077: Не совпадение») работает писатель Рафал Косик. Эта новеллизация должна поступить в продажу в 2023 году.