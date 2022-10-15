Бывшая порноактриса Саша Грей появится в Cyberpunk 2077

Бывшая порноактриса, а сейчас популярная стримерша Саша Грей озвучит радиоведущую Эш в дополнении Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Об этом Саша рассказала в своём «Твиттере». Само DLC разработчики обещают выпустить а 2023 году.
Фото: Twitter
CD Projekt RED анонсировала новое радио для игры 14 октября. Тогда же разработчики объявили конкурс для музыкантов — трек или песня победителей попадёт на волны Growl FM. Победителей будет несколько, а среди призов также значатся $ 3 тыс. и различный мерч по игре. Заявки на участие принимаются до 30 ноября.
Кроме того, недавно польские разработчики объявили, что по Cyberpunk 2077 выйдет полноценный книжный роман. Компания отметила, что это будет именно роман, а не комикс. Над книгой под названием Cyberpunk 2077: No Coincidence («Киберпанк 2077: Не совпадение») работает писатель Рафал Косик. Эта новеллизация должна поступить в продажу в 2023 году.
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