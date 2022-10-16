Авторы Minecraft Legends впервые показали геймплей стратегии

Студия Mojang провела онлайн-ивент, на котором впервые показала игровой процесс Minecraft Legends. Новый спин-офф легендарной Minecraft — это песочница с возможностью строительства, которую обрамили элементами стратегии. Игру анонсировали в июне этого года.
В Minecraft Legends масса элементов из оригинальной Minecraft — в спин-оффе можно будет строить здания и другие объекты. А ресурсы для строительства будет собирать специальный помощник. В игре будет много битв с врагами, которые будут нападать на крепость игрока, давать им отпор будут помогать различные мобы, которых можно вербовать в свою команду. Саму крепость предстоит укреплять и совершенствовать.
Minecraft Legends предложит игрокам открытый мир, который нужно будет исследовать, чтобы собирать полезные материалы для строительства и улучшения уже отстроенных объектов. Перемещаться по миру можно будет на ездовых животных.
Авторы обещают выпустить Minecratft Legends весной 2023 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. В день выхода игра пополнит библиотеку Game Pass.
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