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Российская BetBoom избежала поражения в матче с BOOM на The International 2022 по Dota 2

Российская BetBoom избежала поражения в матче с BOOM на The International 2022 по Dota 2
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Команде BetBoom Team по Dota 2 удалось сравнять счёт в серии с BOOM Esports из Юго-Восточной Азии, выиграв вторую карту в рамках группового этапа чемпионата мира The International 2022.

На стадии драфта российская пятёрка смогла получить своих лучших героев — керри Nature's Prophet и Leshrac в мид. Несмотря на проблемы на первых минутах игры, BetBoom смогла выйти вперёд за счёт командных сражений и грамотных действий по карте, затем уверенно поставив точку и сравняв счёт в серии.

Dota 2. The International 11. Группа A
16 октября 2022, воскресенье. 12:15 МСК
BOOM Esports
Окончен
1 : 1
BetBoom Team

Таким образом, команда Акбара SoNNeikO Бутаева остаётся на последней строчке группы А, но сохраняет шансы выйти в плей-офф после второго игрового дня.

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