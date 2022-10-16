Российская BetBoom избежала поражения в матче с BOOM на The International 2022 по Dota 2

Команде BetBoom Team по Dota 2 удалось сравнять счёт в серии с BOOM Esports из Юго-Восточной Азии, выиграв вторую карту в рамках группового этапа чемпионата мира The International 2022.

На стадии драфта российская пятёрка смогла получить своих лучших героев — керри Nature's Prophet и Leshrac в мид. Несмотря на проблемы на первых минутах игры, BetBoom смогла выйти вперёд за счёт командных сражений и грамотных действий по карте, затем уверенно поставив точку и сравняв счёт в серии.

Таким образом, команда Акбара SoNNeikO Бутаева остаётся на последней строчке группы А, но сохраняет шансы выйти в плей-офф после второго игрового дня.

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