BetBoom Team осталась на последнем месте в группе на TI11 — но сохраняет шансы на плей-офф

Российская команда BetBoom смогла набрать два очка во второй игровой день The International 2022, но всё равно остаётся главным претендентом на вылет с чемпионата мира по Dota 2.
Пятёрка Никиты Daxak Кузьмина после пяти туров имеет статистику 2-8 и делит последнее место в подгруппе А с американской Soniqs. На один балл больше у BOOM Esports из Юго-Восточной Азии.
Фото: Liquipedia
Теперь BetBoom Team придётся набирать очки в матчах с лидерами группы — PSG.LGD, OG и Evil Geniuses. Кроме того, завтра команда встретится с Soniqs.
Чтобы выйти в нижнюю сетку плей-офф, команде нужно занимать минимум восьмое место в группе. При равенстве количества побед будут проведены переигровки за право пройти в следующую стадию The International.
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