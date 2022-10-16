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BetBoom Team осталась на последнем месте в группе на TI11 — но сохраняет шансы на плей-офф

BetBoom Team осталась на последнем месте в группе на TI11 — но сохраняет шансы на плей-офф
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Российская команда BetBoom смогла набрать два очка во второй игровой день The International 2022, но всё равно остаётся главным претендентом на вылет с чемпионата мира по Dota 2.

Пятёрка Никиты Daxak Кузьмина после пяти туров имеет статистику 2-8 и делит последнее место в подгруппе А с американской Soniqs. На один балл больше у BOOM Esports из Юго-Восточной Азии.

Фото: Liquipedia

Теперь BetBoom Team придётся набирать очки в матчах с лидерами группы — PSG.LGD, OG и Evil Geniuses. Кроме того, завтра команда встретится с Soniqs.

Чтобы выйти в нижнюю сетку плей-офф, команде нужно занимать минимум восьмое место в группе. При равенстве количества побед будут проведены переигровки за право пройти в следующую стадию The International.

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