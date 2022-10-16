Бэтмен попадёт в Minecraft

Разработчики Minecraft анонсировали для игры большое дополнение про супергероя Бэтмена. Благодаря DLC в знаменитой песочнице появится город Готэм, который построен из блоков.
Пользователи примерят на себя костюм летучей мыши и даже смогут погонять на бэтмобиле. Им предстоит сразиться с вечными врагами тёмного рыцаря — Пингвином, Джокером, Харли Квин и другими. Точную дату релиза дополнения издатель объявит позже.
За последний год в Minecraft вышло несколько DLC по популярным франшизам. Например, дополнения по «Ледниковому периоду», «Баззу Лайтеру», «Губке Бобу» и Angry Birds. При этом Minecraft продолжают использовать архитекторы и склонные к творчеству люди для строительства масштабных проектов, посвящённых популярным играм.
Так, пользователь YouTube и Reddit под ником Potomy возводит в песочнице готический город Ярнам из игры Bloodborne. Он уже воссоздал Астральную часовую башню, лечебницу Йозефки и другие знаковые места.
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