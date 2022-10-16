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Россиянин в одиночку сделал хит в духе The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Россиянин в одиночку сделал хит в духе The Legend of Zelda: Breath of the Wild
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Российский разработчик Олег Казаков разработал игру Gedonia, которая два года пребывала в Steam в раннем доступе, а 14 октября состоялся её полноценный релиз. Сейчас тайтл на площадке можно купить по 20-процентной скидке — за 279 рублей.

Gedonia приняли в Steam крайне тепло — у тайтла более 90% положительных отзывов на основе 1338 обзоров. Игроки сравнивают приключение с нашумевшими The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Genshin Impact. В игре россиянина тоже огромный открытый мир, где много головоломок, а визуальный стиль можно назвать мультяшным.

При этом Gedonia критикуют за недоработанный интеллект NPC и боссов, которые убиваются слишком долго. Олег обещает поддерживать игру и улучшать её составляющие. Он также отметил, что даже у огромных команд вроде Bethesda не всегда получается улучшить поведение NPC.

В отличие от «Зельды», в Gedonia больше ролевых элементов. Игрок может создать любого героя — воина, мага, лучника или даже некроманта. Игровая механика позволяет настраивать умения протагониста так, чтобы подстроить их под самый удобный для пользователя стиль прохождения.

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Теги Чемп.Play Игры •••

Заглавное фото: Kazakov Oleg

Источник: «Чемпионат»

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