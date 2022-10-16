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Представлен новый чемпион League of Legends — КʼСанте

Представлен новый чемпион League of Legends — КʼСанте
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На этой неделе Riot Games презентовала тизер-трейлер КʼСанте — нового чемпиона League of Legends. А совсем недавно разработчики показали ещё два ролика — первый раскрывает предысторию героя, а второй демонстрирует особенности игрового процесса.

Тизер чемпиона К'Санте

Кинематографический ролик К'Санте

Трейлер игрового процесса за К'Санте

КʼСанте — житель города-оазиса Назума. Его оружие создано из брони опасного пустынного монстра Змеельва. С этим орудием герой одинаково эффективен и в наступлении, и в защите. Персонаж станет доступен в League of Legends 3 ноября. До его выхода авторы раскроют больше подробностей о его способностях.

В сентябре аналитики рассказали, что League of Legends — вторая по популярности категория на Twitch. Первую строчку стримингового сервиса занимает категория «Общение».

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