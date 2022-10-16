Авторы «Колец власти» рассказали о «Звёздном пути 4» Дж. Дж. Абрамса

Авторы «Властелина колец: Кольца власти» Патрик МакКей и Джей Пейн рассказали о своём отменённом сценарии четвёртого фильма серии «Звёздный путь» (Star Trek) Джей Джея Абрамса. В их видении картина вышла бы похожей на фильм «Индиана Джонс и последний крестовый поход», но только в космосе.
Киноделы рассказали, что «Звёздный путь 4» по задумке должен был объединить Джеймса Т. Кирка в исполнении Криса Пайна с отцом Джорджем Кирком, которого в первом «Звёздном пути» играл Крис Хемсворт. По сюжету из-за одной «космической причуды» они должны были встретиться, будучи в одном возрасте. Шоураннеры планировали масштабное приключение про отца и сына.
По задумке, герой Криса Пайна и команда «Энтерпрайза» должны были найти обломки корабля, на котором погиб отец капитана Кирка. Там они находят копию сознания его отца и телепортируют его на базу, а дальше должно было начаться приключение.
Четвёртый полнометражный «Звёздный путь» Джей Джей Абрамса всё ещё в производстве, хотя Paramount удалила картину из своего календаря релизов.
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