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Stray про милого котика вернулась в чарт Steam

Stray про милого котика вернулась в чарт Steam
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Valve представила чарт самых продаваемых игр в Steam в период с 10 по 16 октября. Топ-10 по-прежнему возглавляет Steam Deck, второе место продолжает удерживать док-станция портативного ПК, а на третьем вновь расположился футбольный симулятор FIFA 23.

На этой неделе Cyberpunk 2077 поднялась с шестой на четвёртую строчку чарта, игра всё ещё популярна. На пятом и девятом местах — предзаказ разных изданий Call of Duty: Modern Warfare 2. А шестое благодаря 20-процентной скидке занял экшен Stray, в котором главный герой — милый и умный котик, живущий в мрачноватом мире киберпанка.

Все ждут игру про кота Stray. Мы уже прошли её и делимся впечатлениями Все ждут игру про кота Stray. Мы уже прошли её и делимся впечатлениями

На этой неделе в топ залетела новинка — симулятор фермера Coral Island, события которого разворачиваются на тёплых живописных островах.

Чарт продаж в Steam 10 по 16 октября:

  1. Steam Deck.
  2. Док-станция для Steam Deck.
  3. FIFA 23.
  4. Cyberpunk 2077.
  5. Call of Duty: Modern Warfare 2 (предзаказ).
  6. Stray.
  7. Marauders.
  8. Grounded.
  9. Call of Duty: Modern Warfare 2 (предзаказ).
  10. Coral Island (новинка).
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