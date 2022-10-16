Stray про милого котика вернулась в чарт Steam

Valve представила чарт самых продаваемых игр в Steam в период с 10 по 16 октября. Топ-10 по-прежнему возглавляет Steam Deck, второе место продолжает удерживать док-станция портативного ПК, а на третьем вновь расположился футбольный симулятор FIFA 23.

На этой неделе Cyberpunk 2077 поднялась с шестой на четвёртую строчку чарта, игра всё ещё популярна. На пятом и девятом местах — предзаказ разных изданий Call of Duty: Modern Warfare 2. А шестое благодаря 20-процентной скидке занял экшен Stray, в котором главный герой — милый и умный котик, живущий в мрачноватом мире киберпанка.

На этой неделе в топ залетела новинка — симулятор фермера Coral Island, события которого разворачиваются на тёплых живописных островах.

Чарт продаж в Steam 10 по 16 октября: