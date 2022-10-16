Stray про милого котика вернулась в чарт Steam
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Valve представила чарт самых продаваемых игр в Steam в период с 10 по 16 октября. Топ-10 по-прежнему возглавляет Steam Deck, второе место продолжает удерживать док-станция портативного ПК, а на третьем вновь расположился футбольный симулятор FIFA 23.
На этой неделе Cyberpunk 2077 поднялась с шестой на четвёртую строчку чарта, игра всё ещё популярна. На пятом и девятом местах — предзаказ разных изданий Call of Duty: Modern Warfare 2. А шестое благодаря 20-процентной скидке занял экшен Stray, в котором главный герой — милый и умный котик, живущий в мрачноватом мире киберпанка.
На этой неделе в топ залетела новинка — симулятор фермера Coral Island, события которого разворачиваются на тёплых живописных островах.
Чарт продаж в Steam 10 по 16 октября:
- Steam Deck.
- Док-станция для Steam Deck.
- FIFA 23.
- Cyberpunk 2077.
- Call of Duty: Modern Warfare 2 (предзаказ).
- Stray.
- Marauders.
- Grounded.
- Call of Duty: Modern Warfare 2 (предзаказ).
- Coral Island (новинка).
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