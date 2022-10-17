Будущее игр Silent Hill раскроют через 72 часа

В ночь на 17 октября официальный аккаунт Silent Hill в «Твиттере» объявил о скором анонсе новой части серии. Konami обещает рассказать о будущем франшизы 20 октября в 00:00 по московскому времени.
В своих беспокойных снах ты видишь тот город?
Будущее вселенной Silent Hill будет раскрыто в четверг, 20 октября, в 00:00.
Как именно авторы планируют анонсировать новую часть в серии, неизвестно. Вполне возможно, Konami покажет полноценный трейлер проекта и наконец раскроет все карты новой Silent Hill, о которой на протяжении нескольких лет сообщают инсайдеры.
Ранее корейский комитет выдал возрастной рейтинг игре под названием Silent Hill: The Short Message. Судя по всему, именно её и представят через трое суток. Как отмечали авторитетные журналисты, это далеко не единственный проект, который разрабатывают по мотивам культовой вселенной. Кто знает, возможно, в четверг Konami анонсирует сразу несколько тайтлов.
- 17 октября 2022
-
00:25
- 16 октября 2022
-
18:40
-
17:21
-
16:29
-
15:53
-
15:16
-
15:01
-
14:51
-
14:49
-
14:13
-
13:41
-
13:40
-
13:01
-
12:32
-
12:05
-
11:52
-
10:37
-
10:03
-
09:52
-
08:50
-
08:41
-
05:01
- 15 октября 2022
-
19:20
-
19:19
-
18:58
-
18:38
-
17:47
-
17:08
-
17:07
-
16:44
-
16:23
-
15:52
-
15:02
-
14:15
-
14:08