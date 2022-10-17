Будущее игр Silent Hill раскроют через 72 часа

В ночь на 17 октября официальный аккаунт Silent Hill в «Твиттере» объявил о скором анонсе новой части серии. Konami обещает рассказать о будущем франшизы 20 октября в 00:00 по московскому времени.

В своих беспокойных снах ты видишь тот город?



Будущее вселенной Silent Hill будет раскрыто в четверг, 20 октября, в 00:00.

Как именно авторы планируют анонсировать новую часть в серии, неизвестно. Вполне возможно, Konami покажет полноценный трейлер проекта и наконец раскроет все карты новой Silent Hill, о которой на протяжении нескольких лет сообщают инсайдеры.

Ранее корейский комитет выдал возрастной рейтинг игре под названием Silent Hill: The Short Message. Судя по всему, именно её и представят через трое суток. Как отмечали авторитетные журналисты, это далеко не единственный проект, который разрабатывают по мотивам культовой вселенной. Кто знает, возможно, в четверг Konami анонсирует сразу несколько тайтлов.