PSG.LGD на The International 2022 оштрафуют — менеджер скрыл, что заразился коронавирусом
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Организаторы чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 приняли решение наказать китайскую команду PSG.LGD — выяснилось, что менеджер коллектива Пан Fei Фей заболел COVID-19, но не сообщил об этом Valve, как того требуют правила.
В результате представители Поднебесной получат штрафные санкции в сегодняшних матчах. В серии против Royal Never Give Up, которая начинается в эти минуты, PSG.LGD не сможет выбирать сторону. Кроме того, в играх с BOOM и Gaimin Gladiators коллектив лишат дополнительного времени на стадии драфта.
На данный момент PSG.LGD занимает третье место в группе А со статистикой 6–4.
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