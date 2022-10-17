PSG.LGD на The International 2022 оштрафуют — менеджер скрыл, что заразился коронавирусом

Организаторы чемпионата мира The International 2022 по Dota 2 приняли решение наказать китайскую команду PSG.LGD — выяснилось, что менеджер коллектива Пан Fei Фей заболел COVID-19, но не сообщил об этом Valve, как того требуют правила.

В результате представители Поднебесной получат штрафные санкции в сегодняшних матчах. В серии против Royal Never Give Up, которая начинается в эти минуты, PSG.LGD не сможет выбирать сторону. Кроме того, в играх с BOOM и Gaimin Gladiators коллектив лишат дополнительного времени на стадии драфта.

На данный момент PSG.LGD занимает третье место в группе А со статистикой 6–4.

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