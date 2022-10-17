Источник: новую часть The Crew переименуют в Motorfest

По информации инсайдера и журналиста Тома Хендерсона, третью часть гоночной аркады The Crew могут переименовать в Motorfest. Также проект носит ещё одно название — Project Orlando.

Хендерсон не знает, собирается ли Ubisoft полностью отказаться от бренда The Crew. По крайней мере, этого названия не было ни на одном изображении, предоставленном изданию Insider Gaming. А вот бренд Motorfest засветился сразу в меню загрузки, загрузочных экранах и рекламных щитах в самой игре.

Также инсайдер предполагает, что игра может называться просто The Crew: Motorfest и необязательно, что Ubisoft откажется от своего известного бренда. Ранее стало известно, что для разработки игры используют новый движок. В гонке будет улучшенная физика автомобилей, а события самого тайтла развернутся на острове Оаху.