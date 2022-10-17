HBO показала трейлер финальной серии «Дома дракона»
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Сегодня состоялась премьера девятой серии сериала «Дом дракона», вместе с этим HBO опубликовала трейлер 10-го, финального эпизода.
В ролике можно увидеть Рейниру Таргариен, Деймона Таргариена, много драконов и других персонажей. Судя по трейлеру, финал сезона будет эпичным.
10-й и финальный эпизод под названием «Чёрная королева» выйдет ровно через неделю — 24 октября. Сериал уже продлили на второй сезон, однако никакой информации про него пока что нет. Неизвестно и то, кто в нём снимется, хотя изначально были слухи об участии Элизабет Олсен и Генри Кавилла. Актриса информацию не подтвердила.
Предполагается, что съёмки второго сезона стартуют в 2023 году. Кстати, второй сезон «Колец власти» уже снимают в Великобритании.
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