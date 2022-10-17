Хакерша удалила защиту Denuvo из игры. Производительность выросла в разы

Хакерша под ником Empress известна тем, что взламывает антипиратскую защиту у игр. Девушка пошла ещё дальше и смогла полностью вырезать Denuvo из игры. Именно вырезать, а не отключить. О своём достижении Empress рассказала на Reddit.
Вырезать Denuvo получить из экшена про акулу Maneater. Empress сделала это с помощью девиртуализизации 102 функций игры. Хакерша полностью восстановила их и убрала защиту. Притом без Denuvo, отметила девушка, производительность экшена стала куда лучше.
Хакерша продолжит экспериментировать и, вполне возможно, скоро вырежет защиту из какой-нибудь другой игры. Об этом она также сообщит.
До этого случая всего один раз удавалось вырезать Denuvo. Это произошло в 2019 году, когда группа хакеров CODEX убрала защиту из дополнения для Assassin's Creed Origins.
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