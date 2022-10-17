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Композитор и художник классических Silent Hill косвенно подтвердили работу над новой игрой

Композитор и художник классических Silent Hill косвенно подтвердили работу над новой игрой
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Сегодня ночью Konami пообещала раскрыть будущее Silent Hill совсем скоро. 20 октября компания проведёт некую презентацию, на которой расскажет о продолжении культовой франшизы. Как сообщает инсайдер DuskGolem, над новой частью серии работают композитор Акира Ямаока и арт-директор первых игр Масахиро Ито. Кроме того, к серии вернутся и другие разработчики оригинальных проектов, однако их имена не называются.

Масахиро Ито и Акира Ямаока участвуют в возрождении Silent Hill вместе с несколькими другими сотрудниками, работавшими над старыми играми SH.

В подтверждение своих слов DuskGolem указал на репосты анонса Konami от Ямаоки и Ито. Оба разработчика действительно опубликовали сообщения о презентации Silent Hill в своих соцсетях. Осталось дождаться 20 октября — представление начнётся в 00:00 по московскому времени.

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