Razer представила Edge — портативную консоль для «облачных» игр

Razer анонсировала Edge — портативную консоль для «облачного» гейминга. В производстве участвует и телекоммуникационная компания Verizon, которая отвечает за качество связи в будущем устройстве.
Razer Edge полностью совместима с играми в Epic Games Store, а также со стриминговыми сервисами Xbox Cloud Gaming и NVIDIA GeForce Now. При этом о поддержке Steam информации нет — возможно, авторы пока не сумели договориться с Valve.
Что касается начинки, то Edge построена на базе Android и может похвастаться 6,8-дюймовым экраном с разрешением 2400 на 1080 пикселей и частотой обновления до 144 Гц. Мозгом консоли стал восьмиядерный процессор Kryo с тактовой частотой 3 ГГц, за графику отвечает графический ускоритель Adreno. Ёмкость батареи составила 5000 мАч.
Razer Edge поступит в продажу в январе 2023 года по цене в $ 400 — около 25 тыс. рублей. Можно ли будет купить устройство в России, пока неизвестно.
- 17 октября 2022
-
15:00
-
14:58
-
14:17
-
13:48
-
13:37
-
13:18
-
13:07
-
13:01
-
12:53
-
12:41
-
12:01
-
11:55
-
11:15
-
10:56
-
10:51
-
10:10
-
09:35
-
09:33
-
07:17
-
07:06
-
06:52
-
06:15
-
06:06
-
05:11
-
00:25
- 16 октября 2022
-
18:40
-
17:21
-
16:29
-
15:53
-
15:16
-
15:01
-
14:51
-
14:49
-
14:13
-
13:41