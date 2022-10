В Need for Speed Unbound будет до 16 игроков в мультиплеере

Criterion Games и издатель Electronic Arts поделились свежими деталями Need For Speed Unbound. Из информации в блоге стало известно, что мультиплеер гонки будет поддерживать аж до 16 человек — это довольно много для франшизы. Особенно с учётом того, что мультиплеер Need for Speed Heat поддерживал до восьми человек.

Отмечается, что игроки смогут объединяться в команды по четыре человека с другими людьми и проводить соревнования. Разработчики призвали как следует подготовиться перед заездами с другими игроками.

Также разработчики показали полную карту игры. Ранее её можно было увидеть в качестве похуже, и ещё она была немного подрезана.

Карта Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound выйдет 2 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series. Авторы отмечали, что делают упор на сюжет, а не на мультиплеер. Если вас смущают кислотные эффекты в игре, то не переживайте — их можно будет отключить.