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У Элайджи Вуда из «Властелина колец» необычная реакция на скорые анонсы по Silent Hill

У Элайджи Вуда из «Властелина колец» необычная реакция на скорые анонсы по Silent Hill
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Вчера ночью Konami неожиданно объявила, что раскроет будущее Silent Hill уже 20 октября. Для игровой индустрии это довольно важная новость, однако на неё отреагировал актёр Элайджа Вуд, известный по роли Фродо во франшизе «Властелина колец».

Он оставил эмодзи в виде двух глаз. В комментариях тут же стали думать о том, что Вуд непрозрачно намекнул на своё участие в одной из будущих игр. Вполне возможно, что актёр просто фанат франшизы и таким образом обрадовался появлению новостей о ней, но такое эмодзи Вуд явно выбрал не случайно.

Вероятно, если актёр действительно как-то задействован в одной из будущих игр, об этом и расскажут 20 числа. Представление начнётся в 00:00 мск. Сколько оно продлится, неизвестно.

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